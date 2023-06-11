Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Михаила Подоляка.

Так, со слов советника главы Офиса президента стало известно о том, что он категорически настроен против ведения переговорного процесса с российскими оккупантами. Он отмечает, что Российская Федерация будет требовать на переговорах, чтобы Украина пошла на уступки и отдала какую-то часть своей территории, а этого не будет никогда.

Подоляк заявляет, что сейчас ведение каких-либо переговоров с московским режимом невозможно. Он считает, что это глупо, опасно и убийственно не только для Украинского государства, но и для целой Европы, и для международного права. Поэтому не существует никаких «российско-хлипких», индонезийских, бразильских или африканских фундаментов для ведения переговорного процесса с преступным режимом.

К слову, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков ранее заявил, что сейчас фундамент для российско-украинских переговоров очень «хлипкий».

Ранее коллаборант Цеков рассказал при каких условиях РФ готова пойти на переговоры с Украиной.