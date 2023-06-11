Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление главы «вагнеров» Пригожина.

Он заявил о том, что его преступная группировка не будет подписывать никаких контрактов с Минобороны РФ, несмотря на новый указ министра обороны Шойгу о «добровольческих формированиях».

«ЧВК „Вагнер“ органично встроена в общую систему, ЧВК „Вагнер“ согласует с генералами справа, слева, с командирами подразделений, имеет глубочайший опыт и является высокоэффективной структурой. К сожалению, такой эффективностью большинство воинских частей не обладает. И именно из-за того, что Шойгу не может нормально управлять воинскими формированиями» — заявил преступный главарь «вагнеров».

Также в конце Пригожин добавил, что те приказы, которые подписывает Сергей Шойгу распространяются исключительно на сотрудников Министерства обороны Российской Федерации, а компания ЧВК «Вагнер» таковой не является.

Напомним, ранее мы написали о новом приказе Шойгу.