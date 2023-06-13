Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на «USA Today«.

Генсек НАТО Столтенберг заявляет, что уже на данный момент украинские воины начинают отвоевывать небольшие города, а также села на южном и восточном направлениях фронта. Это может свидетельствовать о том, что бойцы Вооружённых сил Украины уже имеют незначительные, но все же успехи.

Кроме того, он отметил, что несмотря на то, что ВСУ понемногу продвигаются на некоторых направлениях это вовсе не значит, что война закончится скоро, так как армия оккупантов серьезно подготовилась за это время.

«Мы должны быть готовы к тому, что это наступление будет кровавым и тяжелым. У россиян было время на укрепление – это достаточно тяжелые оборонительные линии, и прорвать их – сложная задача» — прямая речь генсека НАТО.

Также он отметил, что оккупанты были не очень сильно оснащены и вовсе не готовы к украинскому контрнаступлению, что также повлияло на некоторых исходы.

Напомним, ранее в Генштабе рассказали на каких направлениях украинские защитники продвигаются.