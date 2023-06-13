Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление Путина так называемым «военкорам».

Российский диктатор Путин на вопрос о том, меняются ли цели армии РФ в проведении так называемой «спецоперации» на территории Украины заявил, что цели одновременно и меняются, и не меняются.

«Они (цели полномасштабного вторжения) меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом, конечно, ничего мы менять не будем» — заявил диктатор Путин. Также он упомянул, что цели в так называемой «спецоперации» в Украине для него носят «фундаментальный характер».

Кроме того, глава Кремля отмечает, что он якобы далее придерживается вопроса о проведении «демилитаризации» в Украине.

Напомним, мы также писали о размещении ядерного оружия в Беларуси.