Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявления Путина росСМИ.

Диктатор заявляет, что то, что происходит на территории Белгородской области в последнее время — это попытки Украины якобы отвлечь внимание российских оккупационных войск с более важных направлений. Помимо этого он отметил, что данная ситуация в действительности является проблемной.

Кроме того, Путин заявил, что для того, чтобы подобного не случалось Российской Федерации необходимо укреплять собственные границы и по словам самого диктатора этот процесс уже идет, причем довольно «быстро».

Также он сообщил, что Украина все еще имеет возможность обстреливать территорию Российской Федерации из своей земли, и по мнению главы страны-агрессора для того, чтобы это прекратилось нужно создать «санитарную зону». Для этого необходимо якобы улучшить контрбатарейную борьбу.

Диктатор Путин отметил, что сейчас нет необходимости вводить военное положение на территории РФ.

Отметим, ранее мы писали о контрнаступлении ВСУ и освобождении населенных пунктов.