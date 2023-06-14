Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на заявление Столтенберга.

Так, со слов Генерального секретаря Североатлантического альянса становится известно, что страны-участники НАТО уже вскоре могут дать Украине четкий сигнал о том, что страну уже готовы принять в альянс.

Столтенберг заявляет: «Мы отправим сильное сообщение касательно поддержки солидарности с Украиной, которое даст четкий сигнал о том, что будущее Украины в НАТО».

Отметим, что сам Вильнюсский саммит НАТО должен пройти 11-12 июля в столице Литвы. Множество экспертов говорят о том, что он станет решающим для украинской стороны.

К слову, даже глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил о том, что страны-члены альянса должны предоставить на Вильнюсском саммите НАТО «четкий график вступления».

Напомним, ранее Столтенберг прокомментировал контрнаступление ВСУ.