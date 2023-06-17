Об этом пишет «НБН» со ссылкой на заявление замминистра обороны Владимира Гаврилова.

Гаврилов рассказал, что на данный момент украинская армия постепенно перехватывает инициативу в свою пользу, что очень позитивно сказывается на общей картине в российско-украинской войне.

Но, как заявляет представитель Министерства обороны Украины: перехватить инициативу — недостаточно, так как нужно владеть полностью обстановкой, ну а для того, чтобы это произошло украинская армия должна получить дальнобойные ракеты, которые способны наносить цели по врагу на расстоянии в 200 километров.

Кроме того, стоит отметить, что Владимир Гаврилов прокомментировал ситуацию с предоставлением Украине современных истребителей. Он заявляет, что сейчас украинская сторона находится на пути к получению F-16, которые улучшат ситуацию в небе, а также помогут уничтожать как можно больше вражеских целей, включая ракеты и авиацию армии РФ.

Следует напомнить, ранее мы писали о масштабных потерях оккупантов за прошлые сутки.