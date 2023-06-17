Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на телеграм-канал «БПА/| БЕРДЯНСЬКА ПАРТИЗАНСЬКА АРМІЯ«

С их слов становится известно что российские оккупанты пакуют вещи перед «эвакуацией» с Пологовского района, а точнее с населённых пунктов Пологи и Фёдоровка. По словам партизан наблюдаются грузовики, которые забиты полностью награбленными вещами местных жителей. Также там сообщает о том, что на территории района замечены брошенные блокпосты врага. А некоторые из военных Российской Федерации пытаются расселиться в жилых домах на территории района.

«Всё отобранное гребут и подальше — привычная тактика представителей «русского мира»» — заявляет автор телеграм-канала.

К слову ,некоторые источники также сообщали о том, что российские оккупанты готовятся убежать с территории Крымского полуострова.

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