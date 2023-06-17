Об этом пишет «НБН» со ссылкой на российские пропагандистские источники.

С источников становится известно, что главы шести африканских государств, которые ранее побывали в столице Украины Киеве и провели встречу с Владимиром Зеленским приехали в Санкт-Петербург, где также встретились с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Момент официальная цель визита глав африканских государств неизвестна. Но эксперты предполагают, что главы африканских государств приехали в РФ с той же самой мирной инициативой с которой ехали в Украину и которую предлагали Владимиру Зеленскому.

Официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил о том, что комментарии по поводу визита глав африканских государств в РФ озвучит министр иностранных дел Сергей Лавров.

К слову, во время визита глав африканских государств в Украину российская армия совершила ракетную атаку по Киеву.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия хочет создать “санитарную” зону в Украине.