Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на интервью Столтенберга изданию «Welt«.

Со слов Генерального секретаря Североатлантического альянса становится известно, что Украина скорее всего вступит в НАТО по завершению российско-украинской войны. О сроках ее окончания Столтенберг не упоминал, но он заявил, что Украина должна сама для себя принимать приемлемые условия касательно конца конфликта с Россией.

«Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но для того, чтобы мир был длительным, он должен быть справедливым. Мир не может означать замораживание конфликта и принятие соглашения, продиктованного Россией. Только Украина сама может определить условия, которые являются приемлемыми» — заявил глава Североатлантического альянса.

Кстати, ранее ряд известных политиков говорили о том, что уже в июле на Вильнюсском саммите Украина может получить приглашение в НАТО.

Мы также писали, что Столтенберг может возглавлять НАТО еще год.