Как пишет «НБН», об этом Зеленский рассказал в своем очередном видеообращении к украинскому народу.

Согласно словам президента, Москву сейчас должно волновать исключительно то, что совсем скоро Россия потеряет оккупированные украинские земли.

Владимир Зеленский отметил, что единственным, что в настоящее время должно волновать российских террористов, это то, как подготовить свое общество к тому, что они будут терять все то, ради чего стирают будущее собственной страны. Войска Путина будут терять захваченные земли Украины. Альтернативы нашим шагам по деоккупации нет и быть не может.

При этом президент Украины добавил, что наши защитники продолжают продвигаться на фронте.

Напомним, ранее Зеленский предупредил украинцев о том, что российские войска действительно могут взорвать Запорожскую АЭС.