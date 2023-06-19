В интервью изданию «РБК-Украина» представитель Офиса Зеленского заявил, что Украине нет необходимости наносить удары по территории страны-агрессора, поскольку война рано или поздно перенесется туда, информирует «НБН».

Чиновник заявил, что мы имеем право уничтожать любые средства оккупантов, которые они применяют против Украины, включая те, которые находятся в РФ. Нашей стране нет смысла атаковать государство-террориста, однако в силу исторических процессов и объективных причин война все равно «перекочует» туда.

По словам Подоляка, события будут развиваться таким образом, поскольку Россия теряет управляемость процессов и имеет много конфликтных центров, одним из которых является «треугольник» отношений олигарха, владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, главы Чечни Рамзана Кадырова и министра обороны Сергея Шойгу.

Параллельно с этим добровольцы «ЛСР» и «РДК» альтернативно захватывают ряд территории «империи», а всю страну атакуют БПЛА. РФ еще должна увидеть у себя активные столкновения, что также ознаменует ее поражение в войне.

Также представитель ОПУ рассказал, чем опасны «мирные предложения» по завершению войны.