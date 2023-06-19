Во время совместного брифинга с немецким канцлером Олафом Шольцем генеральный секретарь Альянса сообщил, что Украина может не ожидать официального приглашения в НАТО на саммите государств-членов блока, который состоится в столице Литвы 11-12 июля, информирует «НБН».

По словам Столтенберга, этот вопрос не обсуждается во время подготовки ко встрече на высшем уровне и не будет подниматься во время мероприятия. При этом представители стран организации поговорят о том, как сблизить Украину с Альянсом.

Ранее генсек НАТО ответил, будет ли Украина частью Организации Североатлантического договора и когда это произойдет.