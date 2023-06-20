Как пишет «НБН» со ссылкой на заявление Андрея Ермака в интервью The Times of Israel, никакая иная страна, кроме Израиля, не может предоставить оборудование, которое необходимо для ведения борьбы с БПЛА «Шахед», которые производит Иран.

Кроме того Ермак добавил, что он лично разочарован в позиции главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху относительно военной помощи для Украины. Глава ОПУ добавил, что он считал, что сделки на поставки оружия между РФ и Ираном могут побудить Израиль поставлять нашей стране вооружение.

Напомним, ранее Ермак прокомментировал слухи о сотрудничестве с ФСБ.