Глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба рассказал, какую важную военную помощь ежедневно получает Украина от иностранных партнеров.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал МИД Украины.

Министр отметил, что сейчас военный и дипломатический блок команды украинского лидера Владимира Зеленского прежде всего работает над получением бронетехники и артиллерийских снарядов для ВСУ. По словам руководителя ведомства, партии таких боеприпасов и боевых машин прибывают в нашу страну ежедневно.

Ранее глава Министерства обороны Алексей Резников рассказал, когда Украина получит западные боевые самолеты и сможет поставить их на вооружение.