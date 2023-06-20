Советник главы ОПУ в своем Twitter-аккаунте, комментируя ядерные запугивания из Москвы, заявил, что после каждой такой угрозы российский лидер должен получать из всех уголков земного шара четкий сигнал, информирует «НБН».

По словам Подоляка, каждый раз, когда Путин пугает тем, что он нажмет на «красную кнопку», мир должен дать понять, что российскую руку, тянущуюся к «ящику Пандоры», без промедления отсекут.

Накануне глава США Джо Байден оценил угрозу применения Российской Федерацией тактического ядерного вооружения. Американский лидер считает, что Путин может пойти на такой шаг.