В интервью BBC украинский президент рассказал, что наши войска на фронте продвигаются медленнее, чем хотелось бы, однако этот процесс будет происходить так, как сочтут нужным в ВСУ, информирует «НБН».

По словам Зеленского, на карту поставлены жизни людей и контрнаступление Украины – не голливудское кино, чтобы показывать результаты масштабной военной операции уже сейчас.

Также глава государства напомнил, что российские захватчики заминировали 200 000 километров квадратных территории нашей страны.

Как сообщалось, аналитики Института изучения войны сообщили о попытках Министерства обороны Российской Федерации предотвратить панику среди общества страны-агрессора из-за контрнаступления ВСУ.