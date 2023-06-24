Об этом пишет «НБН» со ссылкой на «Важные истории«.

В источнике говорят о том, что армия РФ в действительности на данный момент является неподготовленной к военному противостоянию с ЧВК «Вагнер». Поэтому, скорее всего главной задачей Путина будет являться ликвидация самого Евгения Пригожина — главаря ЧВК «Вагнер».

Там также отмечают, что на данный момент у России нет единой мощной группировки, которая была бы способна защитить Москву от атаки наемников частной военной компании «Вагнер», поэтому, ее приходится собирать изо всех подряд. В том числе туда входят: чеченцы, росгвардейцы, МВД и ФСБ.

«Путину большая стрельба не нужна, поэтому задача номер один – точечно ликвидировать Пригожина и оторвать от него костяк «Вагнера», посулив амнистию за все это безобразие» — пишут в российских источниках.

Напомним, ранее мы писали о первых боевых столкновениях между “Вагнер” и армией РФ.