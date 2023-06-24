Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на телеграм-канал Дениса Казанского.

В своем телеграм-канале украинский журналист написал о том, что в том случае, если же боевики ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным смогут достичь успеха в ходе своего восстания украинцев-коллаборантов может ожидать довольно сложная судьба. Известно, что скорее всего представители «Вагнер» обвинят в провале в так называемой «спецоперации» как раз таки предателей украинского народа, по типу Кивы, Царева и других. К тому же, стоит отметить, что ранее Пригожин уже высказывался о Медведчуке, заявляя, что его нужно расстрелять.

«Сейчас особенно тревожно предателям-украинцам. Ходят нехорошие слухи, что в случае успеха Пригожина их уже решено выставить главными виновными провала СВО — врали, подавали фальшивую информацию о настроениях в Украине, подстрекали к вторжению, обещали, что сопротивления не будет. Пригожин в своем обращении уже назвал Медведчука падалью, которую следует расстрелять, так что никаких сомнений в этом нет. В принципе, все эти царевы, медведчуки и кивы идеально подоходят на роль козлов отпущения — их никому не жалко» — написал Денис Казанский в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее мы писали о введении режима КТО в России.