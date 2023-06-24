Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на официальное заявление Пригожина.

В своем видеообращении преступник Пригожин заявил о том, что «вагнеровцы» не хотят, чтобы Россия жила в коррупции, поэтому они идут на Москву, чтобы исправить ту ситуацию, которая сейчас происходит в стране..

«Никто не собирается по требованию президента ФСБ придти с повинной. Мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции. Когда нам говорили, что мы воюем с Украиной – мы воевали, но выяснилось, что всё разворовывается. Теперь они бьют по мирняку, потому что не попадают. Мы – патриоты, а те, кто нам противостоит – это те, кто собрались вокруг подонков» — заявил главарь «вагнеров».

К слову, на данный момент в столице России были отменены все торжественные мероприятия, а также был введен режим контртеррористической операции. Президент РФ Путин заявил о том, что против наемников будет идти борьба.

Отметим, ранее Путин обратился к российскому народу.