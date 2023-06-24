Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление Игоря Гиркина-Стрелкова.

Со слов преступника становится известно, что колонна наемников частной военной компании «Вагнер» успешно прошла Воронеж и двигается по территории других областей Российской Федерации. Также примечательно, что бывший офицер Федеральной службы безопасности затронул и тему количестве бойцов «Вагнер». Так, со слов Гиркина становится известно, что их около 4 тысячи человек, но данные цифры могут быть неточными.

«Личный состав едет в тентованных фурах, примерно 4 тысячи бойцов. Мятежники успешно прошли Воронеж и продвигаются по территории Липецкой области. Хвастаются, что сбили передовые заставы «Росгвардии» и взяли трофеи» — заявлял Гиркин.

К слову, в России заявили о том, что будут противостоять наемникам ЧВК «Вагнер».

Напомним, ранее мы писали о том, что наемники смогли взять Ростов.