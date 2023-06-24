Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ«.

По последним данным становится известно, что достаточно большое количество военных армии Российской Федерации переходят на сторону Евгения Пригожина, а точнее на сторону ЧВК «Вагнер». В телеграм-канале пишут: «ряд участвовавших в войне подразделений минобороны начинают переходить под командование Вагнера. Целые корпуса. Устраняют людей Шойгу и Герасимова».

Также примечательно, что мэр Москвы Собянин заявил о том, что в городе введен режим контртеррористической операции, так как на данный момент присутствует очень большая опасность со стороны «вагнеров». Помимо этого стоит отметить, что на дорогах в Москве и области введен дополнительный контроль. Кроме того, тот же самый режим был введен и на территориях других областей Российской Федерации.

Отметим, ранее Пригожин заявил о взятии Ростова.