Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Алексея Данилова.

Так, в своих социальных сетях глава украинского Совета нацбезопасности и обороны написал о том, что украинская формула мира означает выход на границы 1991 года, которые были признаны всем миром. Поэтому, то что на данный момент происходит в России является одним из процессов самоуничтожения государства.

«Украинская формула мира предусматривает выход на границы 1991 года и запуск процессов самоуничтожения России. Как война началась, так она и закончиться — внутри России. Процесс начался» — написал в своих социальных сетях глава украинского Совбеза Алексей Данилов.

К слову, на данный момент известно, что наемники ЧВК «Вагнер» продолжают продвигаться на территории Российской Федерации. В свою очередь регулярные войска, которые подчиняются Минобороны обстреливают колонны «вагнеров».

Отметим, военные армии РФ переходят на сторону наемников.