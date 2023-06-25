Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Михаила Подоляка.

Подоляк в своем комментарии заявил, что вовсе не понимает такого поступка Евгения Пригожина, так как главе ЧВК «Вагнер» фактически удалось дойти до Москвы и через некоторое время он мог быть взять под контроль центральные органы власти, но по совсем непонятным причинам сдал назад. Также Подоляк заявил, что вовсе не понимает, как Пригожин мог достичь договоренностей с белорусским самопровозглашенным президентом Лукашенко, тем более что единственными гарантиями являются слова самого Путина.

«Феноменальный выбор Пригожина… Ты почти обнулил Путина, взял под контроль центральные органы власти, дошел до Москвы и вдруг… сдаешь обратно. Потому что один специфический посредник с сомнительной репутацией (Лукашенко) пообещал гарантии безопасности от человека (Путина), который утром отдал приказ о твоем уничтожении. И за тот страх, который испытала путинская элита за последние 24 часа, этот приказ непременно будет выполнен»…

Также Михаил Подоляк заявил, что мятеж «вагнеровцев» стал очень серьезным ударом для самого Путина.

Отметим, ранее Песков рассказал, что ожидает на Пригожина.