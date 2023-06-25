Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на на заявление Алексея Данилова изданию «Радио НВ«.

Со слов главы украинского Совбеза становится известно, что к организации мятежа «вагнеровцев» против российских властей был причастен не только Евгений Пригожин, но и другие лица, ведь у него, по словам Данилова были сообщники. Он считает, что вполне возможно, что оказать помощь Пригожину в организации восстания мог самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, а также предатель Украины политик Виктор Медведчук.

Если рассматривать вариант с Лукашенко, то тут Данилов отмечает хитрость белорусского диктатора, который способен совершить фактически что угодно.

«Он очень хитрый и беспринципный. Я не исключаю, что он может этот самый мятеж и возглавить и помогать «вагнеровцам». Не все так просто в Беларуси», — сказал секретарь СНБО.

Если же взять во внимание Виктора Медведчука, то здесь стоит отметить, что бойцы ЧВК «Вагнер» во время мятежа бесплатно заправлялись и ели как раз таки на его заправках.

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