Об этом пишет «НБН» со ссылкой на заявление Алексея Данилова.

Так, по мнению украинского высокопоставленного чиновника, бунт Евгения Пригожина стал первым этапом к демонтажу путинской системы, поскольку в Российской Федерации наконец-то сформировалась группа недовольных чиновник, госслужащих и силовиков, которые считают, что то, чем занимается Путин является смертельно опасным для страны.

Также он заявил, что по сути Путин не смог ничего показать против Пригожина и «вагнеров», в то же время как «вагнеровцы» показали свои намерения и ввели в страх кремлевского диктатора.

«Способна ли выполнить эти функции карательная машина имени Золотова-Бортникова, ориентированная на избиение хипстеров, женщин и подростков, — большой вопрос. Пригожина стал «ножом в спину» режиму Путина, «если не мгновенно смертельным, но точно неизбежным, хотя и отсроченным во времени, ударом» — прямая цитата Алексея Данилова.

Также он заявил, что все, что может пойти в России не по плану обязательно пойдет. В конце Данилов добавил: «Отсчет начат».

Отметим, ранее мы писали о причастных к мятежу.