Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на издание «Spiegel«.

С источника становится известно, что представители немецких властей во время одного из заседаний заявили о том, что глава частной военной компании «Вагнер» был вынужден прекратить мятеж против властей Российской Федерации из-за того, что не получил необходимой поддержкой. В источнике говорится о том, что Пригожин рассчитывал, что вместе с ним пойдут и другие представители государственных сил, но как оказалось — никто не перешел на его сторону. Поэтому, единственным выходом было приостановить мятеж.

«Во время устного брифинга политический директор Федерального министерства иностранных дел Тервен Беллманн и парламентский госсекретарь по обороне Зимте Меллер выразили подозрение, что лидер «Вагнера» Пригожин не получил от российских государственных сил той поддержки, на которую он рассчитывал во время попытки переворота, поэтому прекратил свой поход на Москву.

Информацию о содержании соглашения между Кремлем и Пригожиным, а также о месте пребывания Путина, министра обороны Шойгу и начальника Генерального штаба Герасимова представительницы правительства в ходе телефонного разговора предоставить не смогли» — говорится в источнике.

К слову, некоторые эксперты также говорили о том, что Пригожин был вынужден приостановить наступление на Москву, так как у наемников ЧВК «Вагнер» возникли проблемы с логистикой.

Отметим, ранее мы писали о том, как мятеж повлиял на Путина.