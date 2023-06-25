Как информирует «НБН», в ТГ-канале Зеленский сообщил, что в частности они с Байденом обсуждали ситуацию в РФ.

В целом, по словам украинского лидера, разговор был позитивным и вдохновляющим. Стороны обговорили боевые действия на фронте в Украине, а также процессы, происходящие на территории РФ. По словам украинского лидера, миру нужно давить на РФ до того момента, пока не будет восстановлен международный порядок.

Кроме того, украинский и американский президенты обсудили дальнейшее расширение сотрудничества в оборонной сфере, ставя акцент на дальнобойные средства поражения.

Напомним, ранее Зеленский поручил главе МВД Украины проинформировать населения в связи с угрозой теракта на ЗАЭС.