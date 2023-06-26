В ходе Совета министров ЕС руководитель внешнеполитического ведомства Украины отметил, что «восстание» армии Пригожина в РФ продемонстрировало слабость кремлевского диктатора Владимира Путина, информирует «НБН».

По словам Кулебы, в субботу вечером, 24 июня, все увидели не финал, а перерыв в очередном акте разрушения режима диктатора. Дипломат отметил, что страна-агрессор ежедневно становится слабее.

Министр заявил, что сейчас критически важно выполнить три условия для обеспечения поражения РФ в войне. В первую очередь, Украина должна получить необходимую военную помощь, в частности – артиллерийские системы, РСЗО и боеприпасы к ним.

Кроме того, международные антироссийские санкции должны усилиться. Также мир должен препятствовать ракетному террору оккупантов в Украине, запретив любые поставки товаров двойного назначения для производства ракет и БПЛА в РФ.

Ранее Кулеба рассказал, чего не хватает нашей стране для обеспечения полного успеха контрнаступления.