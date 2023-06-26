Британское издание The Telegraph, ссылаясь на источники в Службе безопасности Соединенного Королевства, заявили, что «повар Путина» мог остановить свой «марш справедливости» за несколько часов до прибытия в Москву из-за угроз спецслужб РФ семьям главарей ЧВК, информирует «НБН».

Журналисты отмечают, что Пригожин также мог отказаться от своих планов, поскольку количество его наемников насчитывало всего 8000 бойцов вместо заявленных 25000. Силы ЧВК, скорее всего, постиг провал при попытке захвата столицы государства-террориста.

Кроме того, остаются неизвестными условия сделки с Кремлем. В Москве заявили, что олигарх отправится в Республику Беларусь, однако сам Пригожин никак не прокомментировал это предложение.

Отметим, что в ГУР высказались о договоренностях между белорусским диктатором Александром Лукашенко и «поваром Путина».