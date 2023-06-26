Во время выступления в МИД Украины по случают поднятия Крымскотатарского флага Джемилев уличил российского лидера во лжи относительно отказа Киева от «мирного предложения» Кремля в Стамбуле, информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

По словам политика, украинская сторона передала РФ письмо с условием отвода оккупационных войск на границы до 24 февраля 2022 года для начала переговоров по ситуации с Донецкой, Луганской областями и Крымом.

Лидер крымскотатарского народа подчеркнул, что Украина обязалась не освобождать захваченные территории Донбасса и полуостров силовым путем. На следующий день после переговоров в Стамбуле глава Кремля заявил, что диалога относительно Крыма не будет, поскольку это якобы территория РФ.

Как сообщалось, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, чем обернется для Путина предательство главаря «Вагнера» Евгения Пригожина.