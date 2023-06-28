В своем обращении к украинцам Зеленский рассказал, какое значение имеют прописанные в Конституции права для современных граждан нашей страны. По словам главы государства, записанные в 1996 году слова о праве на жизнь и свободу перестали быть историей для нас, являясь по-настоящему жизненными.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал украинского лидера.

Зеленский отметил, что сегодня уже никому не нужно объяснять значение слова «суверенная», а наши граждане перестали воспринимать записанные в Конституции права, как данность, ведь борются за них ценой собственных жизней. Президент добавил, что независимая, суверенная, правовая, демократическая Украина была, есть и будет.

Ранее глава государства рассказал, при каком условии в следующем году в Украине будут проведены выборы.