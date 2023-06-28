В среду, 28 июня, во время мероприятия для СМИ глава Польши, говоря о «вагнеровцах» на территории Республики Беларусь, отметил, что несколько тысяч хорошо обученных и опытных боевиков всегда несут потенциальную опасность.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Оbozrevatel.

Дуда заявил, что неизвестно, будут ли наемники ЧВК создавать угрозу для Украины, а также поддерживать миграционное давление на границах его государства, Латвии и Литвы.

В свою очередь Зеленский сообщил, что получает доклады о ситуации на севере страны в рамках Ставки. По мнению военных, ситуация в регионе остается неизменной и контролируемой.

Напомним, что нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что военные РБ будут перенимать опыт у «вагнеровцев». У Буданова прокомментировали слова диктатора.