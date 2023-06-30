Пионтковский рассказал, что в стране-агрессоре сложилась ситуация «ползучего путча», в которой уже нет абсолютной власти кремлевского диктатора, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам политолога, Путин хотел бы провести масштабные «чистки» в Минобороны РФ, но сейчас это уже невозможно. Оппозиционер напомнил, что в июне 1941 года Иосиф Сталин расстрелял главу Генштаба Дмитрия Павлова и еще 50 генералов. То же сделал Адольф Гитлер, когда узнал о заговоре против него.

Однако из-за отсутствия абсолютной власти в России глава Кремля уже не может расправиться с организаторами мятежа так, как ему хотелось бы. Кроме того, после «восстания» Пригожина Путин может рассчитывать лишь на одного человека – главу Росгвардии Виктора Золотова, поскольку все, «кто поумнее», к диктатору относятся скептически.

Как сообщалось, глава ГУР Кирилл Буданов высказался о ликвидации Пригожина ФСБ по приказу Кремля.