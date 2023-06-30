Как информирует «НБН», во время своего видеообращения к украинскому народу по результатам Ставки, Владимир Зеленский рассказал, что на протяжении сегодняшнего дня, пятницы, украинские военнослужащие продвинулись вперед на всех направлениях активных действий.

Также Зеленский рассказал, что на Ставке были рассмотрены поставки боеприпасов для артиллерии на юге и востоке страны. Глава государства пообещал сделать эту работу более активной.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно присутствия боевиков ЧВК «Вагнер» на территории Республики Беларусь.