Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на пропагандиста Дмитрия Киселева в эфире программы «Вести недели«.

В эфире телепрограммы пропагандист Киселев заявил о том, что частная военная компания «Вагнер», главой которой является Евгений Пригожин в рамках заключения государственных контрактов с Кремлем смогла получить 858 миллиардов рублей. Также еще 845 миллиардов компания Пригожина «Конкорд» получила за «оказание услуг».

Прямая речь Дмитрия Киселева: «Основанная Евгением Пригожиным частная военная компания «Вагнер» в рамках заключенных с государством контрактов получила чуть более 858 миллиардов рублей. Это под триллион. По другим контрактам пригожинский холдинг «Конкорд» оказал услуг на сумму в 845 миллиардов рублей. Это не значит, что столько и заработали, но все же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций».

Отметим, что цифры, которые упомянул пропагандист Дмитрий Киселев значительно больше, чем те, о которых ранее говорил российский диктатор Владимир Путин.

Напомним, ранее Залужный прокомментировал скандальный бунт Пригожина.