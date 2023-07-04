В эфире национального телемарафона представитель военной разведки сравнил российского президента-агрессора с бывшим главой Украины Виктором Януковичем, информирует «НБН».

По словам спикера ГУР МОУ, экс-президент напоминал о своей «легитимности», подобно этому сейчас Кремлю приходится все время доказывать, что диктатор РФ якобы все еще жив.

Юсов отметил, что в этом все чаще начали сомневаться даже «ура-патриоты» в России.

Отметим, что глава украинской разведки Кирилл Буданов убежден, что у Путина есть двойники, которые последние полгода ездят вместо него на официальные мероприятия. Недавно в очередной раз о «копиях» диктатора заговорили после визита главы РФ в Дербент. Пользователи Сети заметили нетипичное поведение президента-агрессора.