В интервью изданию Оbozrevatel оппозиционер заявил, что после неудачного «марша справедливости» в Российской Федерации «повар Путина» может готовить реванш, информирует «НБН».

По словам Яковенко, оказавшись в Республике Беларусь олигарх начнет постепенно готовить новый поход на Москву. Для этой цели Пригожину придется добиться релокации «вагнеровцев» в РБ и доукомплектовать свою армию.

Также «повару Путина» необходимо решить денежные вопросы ЧВК, поскольку белорусский диктатор Александр Лукашенко не может содержать боевиков в таких объемах финансирования.

Оппозиционный политик отмечает, что, учитывая эти факторы, становится понятно, что реванш олигарха – не вопрос завтрашнего дня, так как для нового наступления «Вагнера» должны созреть условия.

Напомним, Зеленский прокомментировал реакцию Путина на попытку Пригожина устроить военный переворот в РФ. Украинский лидер рассказал, сколько россиян поддерживают олигарха.