В эфире национального телемарафона глава МИД подтвердил, что напряжение по ЗАЭС остается высоким, однако российским захватчикам будет сложнее реализовать свой план по уничтожению станции, информирует «НБН».

По словам дипломата, Кремль получил четкие сигналы от Киева, стран-партнеров Украины и других государств, для которых является неприемлемым любое использование ядерного элемента в конфликте.

Кулеба считает, что россияне начали разрабатывать новый план по Запорожской АЭС, поскольку им стало сложнее реализовать свои преступные намерения. Министр уверен, что наша разведка получит и эти данные, которые также будут публично раскрыты.

Ранее СМИ рассказали о мотивах кремлевского диктатора Владимира Путина устроить теракт на ЗАЭС.