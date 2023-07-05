Пинкус прокомментировал сообщения о том, что в случае неудачи контрнаступления ВСУ украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется идти на переговоры с РФ. Он обратил внимание на заявление главнокомандующего Валерия Залужного, который отметил, что нельзя от защитников требовать быстрых успехов при недостаточной помощи.

Учитывая это, приезд главы США Джо Байдена в Вильнюс будет сигналом о полной поддержке Киева до победы Украины в войне, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам американского политика, для Украины важно решить проблему коррупции, чтобы стать частью НАТО и у Вашингтона есть план, как помочь стране в этом.

Говоря о саммите Альянса в столице Литвы, Пинкус предположил, что украинскому руководству предложат План действий по членству в организации, выполнить который должна помочь Америка.

Как сообщалось, в Министерстве иностранных дел Британии анонсировали изменения в процедуре вступления Украины в Альянс.