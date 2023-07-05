Издание Financial Times, ссылаясь на свои источники, сообщило, что во время визита в столицу РФ глава Китая лично предостерег российского диктатора от использования ядерных боеголовок в Украине, информирует «НБН».

С марта представители Поднебесной в кулуарах представляют отказ Путина от применения ядерного вооружения после разговора с Си Цзиньпином, как заслугу Пекина.

Старший советник правительства КНР отмечает, что сдерживание президента-агрессора РФ играет основную роль в кампании по восстановлению разрушенных связей Китая с европейскими государствами.

В статье отмечается, что китайские власти последовательно выступают против использования оккупантами ядерного оружия в Украине. Однако союзники Киева сомневаются в том, что Пекин действительно привержен к такому сдерживанию, поскольку страна продолжает быть партнером России и «мирный план» КНР содержит в себе тезисы Кремля.

Ранее начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов выразил уверенность в том, что «вторая армия мира» не применит против Украины ядерные боеголовки.