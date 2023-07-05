В интервью CNN украинский лидер, комментируя «марш справедливости» наемников Пригожина в Российской Федерации, заверил, что после «бунта» «вагнеровцев» кремлевский диктатор будет делать все, чтобы свести на нет «славу» боевиков ЧВК и объединить россиян, информирует «НБН».

По словам Зеленского, Путин будет дистанцироваться от армии олигарха и их деятельности и будет проявлять активность, чтобы объединить общество государства-террориста.

Президент обратил внимание, что глава Кремля пропал после «восстания» бойцов «повара Путина», он редко выходит на улицу и появляется только в своих офисах.

Ранее глава государства, комментируя реакцию российского лидера на «мятеж» Пригожина, рассказал, сколько граждан страны-агрессора поддерживают «вагнеровцев».