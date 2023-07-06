В интервью CNN Зеленский рассказал, что любит утром слушать любимые песни, поскольку музыка отвлекает его, либо проводить время за чтением книги, информирует «НБН».

Глава государства просыпается очень рано, ему нравится проводить время в одиночестве, когда «нет ни звуков, ни людей, никого». Президент берет книгу в руки или включает любимые композиции.

В плейлисте украинского лидера есть отечественные исполнители, а также иностранная рок-музыка. Гарант признался, что отдает предпочтение хитам легендарной австралийской группы AC/DC. Ему нравится энергия рокеров, которая заряжает на весь день во время тренировки.

Ранее жена президента Елена Зеленская рассказала, что она делает для борьбы со стрессом. Также первая леди Украины призналась, что мечтает об отпуске.