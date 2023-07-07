В интервью «24 каналу» представитель Офиса Зеленского, говоря об угрозе для Ровенской АЭС, отметил, что у армии Пригожина должен быть платежеспособный заказчик – РФ, однако после «мятежа» олигарха Москва не будет финансировать «вагнеровцев», информирует «НБН».

По словам Подоляка, абсурдно наемникам «повара Путина» сначала «обнулять» Ростов, Воронеж, Липецк, наступать на Москву, подорвать репутацию России, а после проводить какую-то «спецоперацию».

Советник руководителя ОПУ добавил, что рекрутинговые центры ЧВК уже работают на оборонное ведомство государства-террориста, а ударная сила армии Пригожина – российские заключенные – переходят на контракты с Минобороны или Росгвардией.

Ранее глава государства Владимир Зеленский сообщил, изменилась ли ситуация на Запорожской атомной электростанции.