Во время пресс-конференции с главой Чехии Петром Павелом в четверг, 6 июля, президент рассказал, для чего украинским войскам дальнобойное вооружение, информирует «НБН».

Зеленский рассказал, что без дальнобойного оружия защитникам сложно не только проводить наступательные операции, но и обороняться. По словам главы государства, это говорит об отсутствии соответствующей дистанции, чтобы ВСУ смогли поразить российских оккупантов, в то время, как враг обладает таким преимуществом.

Президент отметил, что Киев ведет переговоры относительно поставок такого вооружения и дальнобойных снарядов со странами-союзниками, в частности, с США.

Напомним, СМИ сообщили, что американский лидер Джо Байден одобрил отправку кассетных боеприпасов в Украину.