Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «Европейская правда«.

Так, с источника становится известно, что представители Испании, а также Великобритании выступили против предоставления Украине кассетных боеприпасов и заявили, что они вовсе не одобряют решение США о их предоставлении для прорыва на первых линиях обороны.

Во время общения с журналистами глава испанского оборонного ведомства заявила, что ее страна вовсе не одобряет и выступает против решения США предоставить Украине кассетные снаряды, но все же, Маргарита Роблес отметила, что она уважает решение суверенной страны.

«Испания, исходя из твердых обязательств, которые она имеет с Украиной, также имеет твердое обязательство, что определенное оружие и бомбы не могут быть доставлены ни при каких обстоятельствах… Нет – кассетным снарядам и да – помощи для законной обороны Украины» — заявляет Роблес.

Подобную речь сказал и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Тот отметил, что в его стране кассетные боеприпасы вовсе являются запрещенными.

Ранее в США подтвердили передачу Украине кассетных боеприпасов.