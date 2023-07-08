Об этом пишет «НБН» со ссылкой на опрос YouGov по заказу информагентства DPA.

Данные опроса свидетельствуют о том, что 42% граждан Германии поддерживают вступление Украинского государства в альянс, но только после окончания войны с Россией. Также известно, что 13% немцев считают, что Украина должна немедленно стать членом НАТО, даже несмотря на конфликт с Россией. Примечательно, что 29% категорически выступают против вступления Украины в альянс.

В то же время, 58% опрошенных граждан Германии считают, что Украина и Россия должны начать вести мирные переговоры для урегулирования конфликта. Против этого выступили 26% опрошенных, а еще 16% никак не могут определиться с выбором.

К слову, 11-12 июля в столице Литвы Вильнюсе состоится очередной саммит НАТО, на котором будут обсуждаться вопросы, связанные с вступлением Украины в альянс.

Ранее в США рассказали об условиях вступления Украины в НАТО.