Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Алексея Резникова.

Министр обороны Украины Резников заявил, что после окончания военных действий с Россией будет совсем «новая Украина», либо же вовсе, «не будет никакой». Он отметил, что после окончания конфликта страна может категорически изменится.

«Продолжение нашей битвы — это война не за абстрактные нормы международного права. Это битва за право жить свободно, счастливо на своей прекрасной земле, самому определять будущее. В стране, которая расправит плечи, выйдет на новое пространство, обеспечит справедливость. После войны это будет новая Украина. Или не будет никакой» — заявил глава Министерства обороны.

Примечательно, что Алексей Резников также заявил о том, что в ближайшее время на Украину может ожидать много серьезных потрясений, так как страна сражается с сильным врагом за свое «место в мире».

Ранее Зеленский прокомментировал медленные темпы контрнаступления.