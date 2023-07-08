Об этом пишет «НБН» со ссылкой на «CNN«.

Глава Соединённых Штатов Джо Байден заявил о том, что на данный момент Украина вовсе не готова к вступлению в Североатлантический альянс, так как она находится в состоянии войны с Российской Федерацией. Также Байден отмечает, что сейчас между странами-членами НАТО нет «равнодушия» касательно принятия Украины в альянс, поэтому такой вопрос будет рассматриваться только после окончания войны

В то же время, президент США отмечает, что пока Украина не в альянсе, то Штаты готовы предоставить стране точно такие же гарантии, как и Израилю. Также Байден подчеркнул, что США и далее будут поддерживать Украину оружием.

«Израильская модель гарантий безопасности – 10-летнее обязательство, которое берут на себя США. Они предполагают предоставление пакетов военной и финансовой помощи, а также возможность совместного производства» — говорится в источнике.

Отметим, ранее мы писали о новом пакете военной помощи от США.