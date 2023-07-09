Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «The Wall Street Journal«.

Сообщается, что совсем недавно польское государство передало Украине около десяти вертолетов Ми-24 советский разработки. Известно, что об этом решении в Польше решили никому не рассказывать.

В то же время источник пишет о том, что несмотря на то, что Украина иногда получает авиацию от своих западных партнеров, ее воздушный флот, по сравнению с воздушными силами России все равно остается довольно слабым. Также примечательно, что Украина использует авиацию довольно редко и ограниченно. Делается это для того, чтобы не потерять самолеты и вертолеты.

«По данным издания, о передаче вертолетов от Польши не сообщалось публично.

В то же время, как говорится в публикации, воздушный флот Украины остается небольшим по сравнению с российским. Также в украинских воздушных судах менее совершенные системы наведения и защиты» — пишет источник.

Отметим, ранее мы писали о том, что оккупанты продолжают минировать ЗАЭС.